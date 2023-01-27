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В Ірані стався напад на посольство Азербайджану: є загиблий

Фото: в Ірані стався напад на посольство Азербайджану (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 27 січня в Ірані озброєний чоловік скоїв напад на посольство Азербайджану. Нападник убив начальника служби безпеки і поранив ще двох охоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Також відомо, що правоохоронці затримали одного із нападників.

Нагадаємо, за словами експерта, з початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів.

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