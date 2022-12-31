Експерт пояснив, чому Азербайджан один із лідерів допомоги України у боротьбі проти агресії РФ

З початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів. Також Баку - одним із лідерів із гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на старшого політичного аналітика Democracy House Анатолія Октисюка у коментарі телеканалу Прямий .

За словами експерта, урядова допомога Азербайджану іноді перевищує обсяги допомоги деяких масштабних міжнародних організацій.

Також офіційний Баку за державний кошт допомагає відновлювати 12-ту школу у місті Ірпінь Київської області. Ще 58 українських дітей отримали реабілітацію у санаторіях та реабілітаційних центрах міст Баку та Габала.

Азербайджан з розумінням ставиться до проблем у подоланні Україною енергетичної кризи, бо сам довгий час страждає від сепаратистів, які підбурюють російська влада.

"Це дуже важливі кроки, які свідчать про солідарність уряду Азербайджану, уряду України та обох народів. Війна виявляє, хто є справжнім союзником. І ця війна показала, що в Україні є досить сильний партнер і сильний друг, це Азербайджан. Він ніколи не кидає Київ у біді. Азербайджан - один із ключових союзників України на Кавказі", - наголосив Октисюк.

Експерт також нагадав, що Азербайджан, як Україна, також став жертвою агресії. Адже з 1991 до 1993 року Вірменія за допомогою Росії окупувала 20% території Азербайджану.

Навіть після другої Карабахської війни, що відбулася два роки тому, Вірменія продовжує контролювати третину Карабаху, який є територією Азербайджану. До речі, Вірменія входить до ОДКБ та не підтримувала на голосуваннях ООН територіальну цілісність України.