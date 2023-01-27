RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший

Фото: в Иране произошло нападение на посольство Азербайджан (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.

Напомним, по словам эксперта, с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранАзербайджан