В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший

Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.
Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.
Напомним, по словам эксперта, с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов.
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