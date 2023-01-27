В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший

Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.

Напомним, по словам эксперта, с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов.

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