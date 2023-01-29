UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ірані сталася велика пожежа на хімічному підприємстві, чути вибухи

Фото: в Ірані сталася велика пожежа на хімічному підприємстві (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В іранському місті Азаршахр на нафтохімічному підприємстві сталася велика пожежа, частина резервуарів з продукцією вибухнула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

Місто Азаршахр є найбільшим промисловим центром на північному заході країни. Згідно з повідомленням пожежного центру, на підприємстві вироблялися автомобільні оливи.

Деякі нафтові резервуари вибухнули. Відомо, що одна з пожежних машин знищена внаслідок пожежі, спричиненої вибухом. Про кількість постраждалих та причини масштабного інциденту не повідомляється.

Раніше стало відомо, що потужні вибухи сталися на оборонному заводі у місті Ісфахан у центральній частині Ірану. Причиною вибухів могла стати атака ударних безпілотників Ізраїлю чи США.

Також нагадаємо, що у грудні в Ірані стався вибух в одному із приміщень Ісфаханського технологічного університету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іранвибухи