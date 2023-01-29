В Иране произошел крупный пожар на химическом предприятии, слышны взрывы

В иранском городе Азаршахр на нефтехимическом предприятии произошел крупный пожар, часть резервуаров с продукцией сдетонировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim .

Некоторые нефтяные резервуары взорвались. Известно, что одна из пожарных машин уничтожена в результате пожара, вызванного взрывом горячего масла. О количестве пострадавших и причинах масштабного инцидента не сообщается.

Город Азаршахр является крупнейшим промышленным центром на северо-западе страны. Согласно сообщению пожарного центра, на предприятии производились автомобильные масла.

Ранее стало известно, что мощные взрывы произошли на оборонном заводе в городе Исфахан в центральной части Ирана. Причиной взрывов могла стать атака ударных беспилотников Израиля, или США.

Также напомним, что в декабре в Иране произошел взрыв в одном из помещений Исфаханского технологического университета.

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