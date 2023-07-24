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В Ірані розробили оновлений дрон Shahed-149 Gaza (фото)

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Понеділок 24 липня 2023 05:22
В Ірані розробили оновлений дрон Shahed-149 Gaza (фото) Фото: іранський дрон "Shahed-149 Gaza" (PANA / en.irna.ir)
Автор: Володимир Костирін

В Ірані Корпус вартових ісламської революції (КВІР) представив модернізовану версію безпілотника "Shahed-149 Gaza", який був відпочатку сконструйований ще навесні 2021 року авіабудівною компанією Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У неділю було опубліковано кадри безпілотника на авіабазі Мученик Карімі у центрі міста Кашан. Також подано опис та технічні характеристики оновленого БПЛА.

У повідомленнях йдеться, що безпілотник був оснащений новою системою шасі та точкою підвіски.

Як стверджується, "Shahed-149 Gaza" є удосконаленим висотним безпілотним бойовим літаком великої тривалості польоту, здатним літати понад 35 годин і долати 7000 кілометрів за одну місію.

"Іранські військові покладаються на цей літак для покращення свого потенціалу розвідки, спостереження та розвідки", - йдеться в публікації.

Іранський безпілотник "Shahed-149 Gaza" (фото: PANA / en.irna.ir)

Апарат Shahed-149 Gaza, за розміром, формою та призначенням аналогічний американському безпілотнику MQ-9 Reaper.

Удосконалений іранський БПЛА має крейсерську швидкість 350 км/год та здатний нести 13 бомб та 500 кг електронного обладнання.

Це перший іранський БПЛА із турбогвинтовим двигуном. Новий дрон отримав підвісне шасі та опору.

РФ використовує іранські дрони у війні проти України

Російські окупанти активно використовують іранські дрони для завдання ударів по території України. Захід неодноразово заявляв про те, що Росія домовилась з Тегераном про поставки БпЛА, однак Москва й Іран довгий час всіляко відкидали ці звинувачення.

Після надання реальних доказів застосування ворогом безпілотників іранського виробництва - Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Британська розвідка повідомила, що Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Нещодавно США, Франція, Велика Британія, Албанія й Україна виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

За даними агентства Reuters, українські інженери розробляють засоби, які допоможуть протидіяти атакам РФ іранськими дронами-камікадзе.

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