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В Ірані в результаті вибуху рухнули три будинки: загинуло щонайменше 7 людей

Фото: в Ірані стався вибух в житловому будинку (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Ірані стався вибух в житловому будинку, в результаті якого пошкоджено більше 20 квартир в трьох будівлях та загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

Вибух стався в місті Тебріз на північному заході Ірану приблизно о 03:00 по місцевому часу. В результаті будинок "зрівняло з землею", також рухнули дві сусідніх будівлі.

Генеральний директор Організації кризового управління іранської провінції Східний Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявив, що вибух також пошкодив близько 100 сусідніх будинків, вибивши в них вікна.

В результаті семеро людей загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Влада заявляє, що розслідує причини вибуху.

Нагадаємо, що нещодавно Іран підписав контракт на закупку у Росії винищувачів Су-35.

А вчора в Іран на переговори з президентом країни приїхав білоруський диктатор Олександр Лукашенко.

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ІранВибух