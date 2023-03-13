RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Иране в результате взрыва рухнули три дома: погибли по меньшей мере 7 человек

Фото: в Иране произошел взрыв в жилом доме (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Иране произошел взрыв в жилом доме, в результате которого повреждено более 20 квартир в трех зданиях и погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание "сравняло с землей", также рухнули два соседних здания.

Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.

В результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.

Напомним, что недавно Иран подписал контракт на закупку у России истребителей Су-35.

А вчера в Иран на переговоры с президентом страны приехал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранВзрыв