В Ірані в результаті вибуху рухнули три будинки: загинуло щонайменше 7 людей

В Ірані стався вибух в житловому будинку, в результаті якого пошкоджено більше 20 квартир в трьох будівлях та загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN .

Вибух стався в місті Тебріз на північному заході Ірану приблизно о 03:00 по місцевому часу. В результаті будинок "зрівняло з землею", також рухнули дві сусідніх будівлі.

Генеральний директор Організації кризового управління іранської провінції Східний Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявив, що вибух також пошкодив близько 100 сусідніх будинків, вибивши в них вікна.

В результаті семеро людей загинули, а ще п’ятеро отримали поранення. Влада заявляє, що розслідує причини вибуху.