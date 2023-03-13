В Иране в результате взрыва рухнули три дома: погибли по меньшей мере 7 человек
В Иране произошел взрыв в жилом доме, в результате которого повреждено более 20 квартир в трех зданиях и погибли по меньшей мере семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.
Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание "сравняло с землей", также рухнули два соседних здания.
Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.
В результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.
Təbrizdə yaşayış binası partladı, 5 nəfər həlak oldu, 3 nəfər dağıntılar altında qaldı. Allah rəhmət eləsin. Qəza yoxsa terror? #Təbriz #Tebriz #Azerbaycan #GueneyAzerbaycan pic.twitter.com/gADyxIMm1G— Ismayil Jabiyev (@ismayiljabiyev) 12 марта, 2023
Напомним, что недавно Иран подписал контракт на закупку у России истребителей Су-35.
А вчера в Иран на переговоры с президентом страны приехал белорусский диктатор Александр Лукашенко.
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