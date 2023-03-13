В Иране в результате взрыва рухнули три дома: погибли по меньшей мере 7 человек

В Иране произошел взрыв в жилом доме, в результате которого повреждено более 20 квартир в трех зданиях и погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN .

Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание "сравняло с землей", также рухнули два соседних здания.

Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.

В результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.