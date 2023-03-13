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В Иране в результате взрыва рухнули три дома: погибли по меньшей мере 7 человек

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Понедельник 13 марта 2023 01:15
В Иране в результате взрыва рухнули три дома: погибли по меньшей мере 7 человек Фото: в Иране произошел взрыв в жилом доме (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Иране произошел взрыв в жилом доме, в результате которого повреждено более 20 квартир в трех зданиях и погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Взрыв произошел в городе Тебриз на северо-западе Ирана примерно в 03:00 по местному времени. В результате здание "сравняло с землей", также рухнули два соседних здания.

Генеральный директор Организации кризисного управления иранской провинции Восточный Азербайджан Мохаммад-Бакер Хонарбар заявил, что взрыв также повредил около 100 соседних домов, выбив у них окна.

В результате семь человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Власти заявляют, что расследуют причины взрыва.

Напомним, что недавно Иран подписал контракт на закупку у России истребителей Су-35.

А вчера в Иран на переговоры с президентом страны приехал белорусский диктатор Александр Лукашенко.

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