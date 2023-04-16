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В Ірані притягуватимуть до кримінальної відповідальності за заохочення жінок зняти хіджаб

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Іран, Неділя 16 квітня 2023 02:49
В Ірані притягуватимуть до кримінальної відповідальності за заохочення жінок зняти хіджаб Фото: В Ірані каратимуть за заклики до жінок зняти хіджаб (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Ірані людей, які заохочують жінок зняти хіджаб, притягуватимуть до відповідальності в кримінальних судах без права оскаржити вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Жінки дедалі частіше почали порушувати обов'язковий дрес-код Ірану, згідно з яким вони повинні носити хіджаб у громадських місцях. Іранська поліція встановила камери в ресторанах, торгових центрах, магазинах та на вулицях, щоб ідентифікувати та карати жінок за порушення.

"Покарання за злочин у вигляді пропаганди та заохочення інших до зняття хіджабу є набагато суворішим, ніж сам злочин зняття хіджабу, тому що це один із яскравих прикладів заохочення до корупції", - розповів заступник генерального прокурора Ірану Алі Джамаді.

Раніше ми писали, влада Ірану встановлює камери у громадських місцях, щоб розпізнавати та штрафувати жінок без хіджабу.

Нагадаємо, Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією щодо придбання ракетного палива.

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