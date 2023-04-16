В Ірані притягуватимуть до кримінальної відповідальності за заохочення жінок зняти хіджаб

Фото: В Ірані каратимуть за заклики до жінок зняти хіджаб (GettyImages)

В Ірані людей, які заохочують жінок зняти хіджаб, притягуватимуть до відповідальності в кримінальних судах без права оскаржити вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.