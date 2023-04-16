В Иране будут привлекать к уголовной ответственности за поощрение женщин снять хиджаб
В Иране людей, поощряющих женщин снять хиджаб, будут привлекать к ответственности в уголовных судах без права обжаловать приговор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Женщины все чаще стали нарушать обязательный дресс-код Ирана, согласно которому они должны носить хиджаб в общественных местах. Иранская полиция установила камеры в ресторанах, торговых центрах, магазинах и на улицах, чтобы идентифицировать и наказывать женщин за нарушение.
"Наказание за преступление в виде пропаганды и поощрения других к снятию хиджаба намного строже, чем само преступление снятия хиджаба, потому что это один из ярких примеров поощрения коррупции", - рассказал заместитель генерального прокурора Ирана Али Джамади.
Ранее мы писали, власти Ирана устанавливают камеры в общественных местах, чтобы распознавать и штрафовать женщин без хиджаба.
Напомним, Иран ведет тайные переговоры с Китаем и Россией о приобретении ракетного топлива.
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