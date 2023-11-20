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В Ірані представили новий ударний безпілотник Shahed-238

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій "Ашура".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому були показані останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів. 

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФзаручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. Ворог регулярно використовує вищезгадані БпЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через допомогу Кремлю, проти Тегерану були запроваджені чисельні санкції.

Зокрема, в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".

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