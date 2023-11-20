RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Иране представили новый ударный беспилотник Shahed-238

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Иране представили новую модификацию ударного беспилотника Shahed. Презентация состоялась в университете аэрокосмических наук и технологий "Ашура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

Презентация новинки состоялась во время визита верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи в университет в Тегеране, где ему были показаны последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

На выставке была представлена реактивная модификация Shahed-136, получившая название Shahed-238 в трех версиях с различными системами наведения.

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, также представили модификации с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системами наведения.

Версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Фюзеляжи всех трех новинок имеют нехарактерный для иранских беспилотников черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ обручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. Враг регулярно использует вышеупомянутые БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Из-за помощи Кремля против Тегерана были введены многочисленные санкции.

В частности, в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранВойна России против Украины