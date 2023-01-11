В Ірані готуються стратити колишнього заступника міністра оборони

Як повідомляє видання, дружина Акбарі, який має британо-іранське громадянство, сказала, що він попросив її приїхати до в'язниці у Тегерані для "останньої зустрічі".

Окрім того, його також перевели в одиночну камеру, що вважається ознакою того, що страта неминуча.

Колишнього заступника міністра оборони Ірану заарештували в 2019 році та звинуватили в шпигунстві на користь Великобританії, що він заперечував. Пізніше Революційний суд у Тегерані засудив його до страти.

Перська служба ВВС також отримала аудіоповідомлення від Акбарі, в якому він каже, що його катували і змушували зізнатися перед камерою у злочинах, яких він не чинив.

"Ми підтримуємо родину Акбарі та неодноразово порушували його справу перед іранською владою. Нашим пріоритетом є забезпечення його негайного звільнення, і ми повторили наш запит про терміновий доступ консульства", - зазначив представник Управління закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великобританії.