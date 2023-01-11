В Ірані готуються стратити колишнього заступника міністра оборони

Влада Ірану готується стратити колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, якого заарештували в 2019 році та звинуватили в шпигунстві на користь Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Як повідомляє видання, дружина Акбарі, який має британо-іранське громадянство, сказала, що він попросив її приїхати до в'язниці у Тегерані для "останньої зустрічі".
Окрім того, його також перевели в одиночну камеру, що вважається ознакою того, що страта неминуча.
Колишнього заступника міністра оборони Ірану заарештували в 2019 році та звинуватили в шпигунстві на користь Великобританії, що він заперечував. Пізніше Революційний суд у Тегерані засудив його до страти.
Перська служба ВВС також отримала аудіоповідомлення від Акбарі, в якому він каже, що його катували і змушували зізнатися перед камерою у злочинах, яких він не чинив.
"Ми підтримуємо родину Акбарі та неодноразово порушували його справу перед іранською владою. Нашим пріоритетом є забезпечення його негайного звільнення, і ми повторили наш запит про терміновий доступ консульства", - зазначив представник Управління закордонних справ у справах співдружності та розвитку Великобританії.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Ірані стратили двох людей, засуджених за нібито вбивство добровольця воєнізованих формувань під час протестів.
Раніше суд у Тегерані засудив до страти одного з учасників протестів, які почалися в країні після смерті 22-річної Махси Аміні. Це покарання стало першим подібним вироком, ухваленим учасникам демонстрацій.
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