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В Иране готовятся казнить бывшего замминистра обороны

Фото: в Иране готовятся казнить бывшего замминистра обороны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Власти Ирана готовятся казнить бывшего замминистра обороны Алиреза Акбари, которого арестовали в 2019 году и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Как сообщает издание, супруга Акбари, который имеет британо-иранское гражданство, сказала, что он попросил ее приехать в тюрьму в Тегеране для "последней встречи".

Кроме того, его также перевели в одиночную камеру, что считается признаком того, что смертная казнь неизбежна.

Бывший заместитель министра обороны Ирана был арестован в 2019 году и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, что он отрицал. Позже Революционный суд в Тегеране приговорил его к смертной казни.

Персидская служба ВВС также получила аудиосообщение от Акбари, в котором он говорит, что его пытали и заставляли признаться перед камерой в преступлениях, которые он не совершал.

"Мы поддерживаем семью Акбари и неоднократно возбуждали его дело перед иранскими властями. Нашим приоритетом является обеспечение его немедленного освобождения, и мы повторили наш запрос о срочном доступе консульства", - отметил представитель Управления иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Иране казнили двух человек, осужденных за якобы убийство добровольца военизированных формирований во время протестов.

Ранее суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам демонстраций.

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Иран