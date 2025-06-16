В Ірані озвучили умови для переговорів зі США або Ізраїлем

Керівництво Ірану повідомило посередникам з Катару та Оману, що не буде вести жодних переговорів під час атаки Ізраїлю. Йдеться як про перемовини щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо нової ядерної угоди.

За словами джерела агентства AFP, офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів "лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари".

За його словами, Іран також чітко дав зрозуміти, що "не буде вести переговори під час атаки".

Водночас, джерело назвало "недостовірною" інформацію про те, що Іран нібито звернувся до Оману та Катару з проханням посприяти залученню Сполучених Штатів до перемовин з Ізраїлем з метою укладення перемир’я та можливого відновлення ядерних переговорів.