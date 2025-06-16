В Иране озвучили условия для переговоров с США либо Израилем

Иран не будет вести никаких переговоров о перемирии или ядерной сделке, пока продолжаются атаки Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Руководство Ирана сообщило посредникам из Катара и Омана, что не будет вести никаких переговоров во время атаки Израиля. Речь идет как о переговорах о прекращении огня с Израилем, так и о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по новой ядерной сделке.
По словам источника агентства AFP, официальный Тегеран подчеркнул, что готов перейти к серьезным переговорам "только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары".
По его словам, Иран также четко дал понять, что "не будет вести переговоры во время атаки".
В то же время, источник назвал "недостоверной" информацию о том, что Иран якобы обратился к Оману и Катару с просьбой посодействовать привлечению Соединенных Штатов к переговорам с Израилем с целью заключения перемирия и возможного возобновления ядерных переговоров.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию под названием "Львиный народ", в рамках которой нанесены удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана.
По информации израильских источников, в результате операции были ликвидированы более 20 высокопоставленных иранских командиров, среди которых есть представители высшего руководства Вооруженных сил.
Как сообщает Армия обороны Израиля, с пятницы военные совершили около 250 ударов по 720 объектам, расположенным на территории Ирана.
Накануне глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран намеревался создать ядерное оружие и передать его в распоряжение подконтрольных боевых формирований. Это представляло бы серьезную угрозу для мира.
Вечером в воскресенье, 15 июня, Израиль официально сообщил о завершении волны воздушных атак на объекты в Иране.
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