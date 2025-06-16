В Ірані озвучили умови для переговорів зі США або Ізраїлем
Іран не буде вести жодних переговорів про перемир'я або ядерну угоду, доки тривають атаки Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Керівництво Ірану повідомило посередникам з Катару та Оману, що не буде вести жодних переговорів під час атаки Ізраїлю. Йдеться як про перемовини щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі Сполученими Штатами щодо нової ядерної угоди.
За словами джерела агентства AFP, офіційний Тегеран наголосив, що готовий перейти до серйозних переговорів "лише після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари".
За його словами, Іран також чітко дав зрозуміти, що "не буде вести переговори під час атаки".
Водночас, джерело назвало "недостовірною" інформацію про те, що Іран нібито звернувся до Оману та Катару з проханням посприяти залученню Сполучених Штатів до перемовин з Ізраїлем з метою укладення перемир’я та можливого відновлення ядерних переговорів.
Військове зіткнення Ізраїлю та Ірану
У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію під назвою "Левовий народ", у межах якої завдано ударів по ядерній та військовій інфраструктурі Ірану.
За інформацією ізраїльських джерел, внаслідок операції було ліквідовано понад 20 високопоставлених іранських командирів, серед яких є представники вищого керівництва Збройних сил.
Як повідомляє Армія оборони Ізраїлю, з п’ятниці військові здійснила близько 250 ударів по 720 об’єктах, розташованих на території Ірану.
Напередодні глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран мав намір створити ядерну зброю та передати її у розпорядження підконтрольних бойових формувань. Це становило б серйозну загрозу для світу.
Ввечері у неділю, 15 червня, Ізраїль офіційно повідомив про завершення хвилі повітряних атак на об'єкти в Ірані.
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