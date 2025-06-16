В Иране озвучили условия для переговоров с США либо Израилем

Иран не будет вести никаких переговоров о перемирии или ядерной сделке, пока продолжаются атаки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Руководство Ирана сообщило посредникам из Катара и Омана, что не будет вести никаких переговоров во время атаки Израиля. Речь идет как о переговорах о прекращении огня с Израилем, так и о возобновлении переговоров с Соединенными Штатами по новой ядерной сделке.

По словам источника агентства AFP, официальный Тегеран подчеркнул, что готов перейти к серьезным переговорам "только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары".

По его словам, Иран также четко дал понять, что "не будет вести переговоры во время атаки".

В то же время, источник назвал "недостоверной" информацию о том, что Иран якобы обратился к Оману и Катару с просьбой посодействовать привлечению Соединенных Штатов к переговорам с Израилем с целью заключения перемирия и возможного возобновления ядерных переговоров.