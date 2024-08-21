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В Ірані озвучили офіційну версію загибелі президента Раїсі

Фото: Ібрагім Раїсі, президент Ірану (ЗМІ)
Автор: Наталія Кава

В Ірані було завершено детальне розслідування авіакатастрофи гелікоптера, яка сталась 19 травня і в результаті якої загинув президент країни Ібрагім Раїсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За офіційною версією, аварія, в якій загинув Раїсі, була спричинена погодними умовами та нездатністю гелікоптера впоратися з вагою. Зазначається, що катастрофу визнано нещасним випадком.

"Органи безпеки та розвідки завершили своє детальне розслідування, і є впевненість, що те, що сталося, було нещасним випадком", – сказано в повідомленні.

Окрім цього було встановлено, що екіпаж літака та офіційні особи дотримувалися всіх необхідних протоколів щодо безпеки президента.

Авіакатастрофа з президентом Ірану 

У неділю, 19 травня, стало відомо, що вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту здійснив "жорстку посадку" під час польоту з Азербайджану. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 12 годин і ускладнювалась поганими погодними умовами. Туреччина запропонувала допомогу в пошуках і надіслала безпілотник у гори.

Під ранок понеділка, 20 травня, віцепрезидент Ірану підтвердив загибель Раїсі. Серед жертв авіакатастрофи були й інші високопосадовці. 

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