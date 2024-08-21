В Иране озвучили официальную версию гибели президента Раиси

По официальной версии, авария, в которой погиб Раиси, была вызвана погодными условиями и неспособностью вертолета справиться с весом. Отмечается, что катастрофа признана несчастным случаем.

"Органы безопасности и разведки завершили свое детальное расследование, и есть уверенность, что произошедшее было несчастным случаем", - говорится в сообщении.

Кроме того, было установлено, что экипаж самолета и официальные лица придерживались всех необходимых протоколов по безопасности президента.

Авиакатастрофа с президентом Ирана

В воскресенье, 19 мая, стало известно, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту совершил "жесткую посадку" во время полета из Азербайджана. Поисково-спасательная операция длилась более 12 часов и осложнялась плохими погодными условиями. Турция предложила помощь в поисках и послала беспилотник в горы.

Под утро понедельника, 20 мая, вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси. Среди жертв авиакатастрофы были и другие чиновники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.