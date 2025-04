В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість жертв зросла

За останніми даними, даний вибух, що стався вчора у суботу 26 квітня в найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас, забрав життя щонайменше 14 людей і поранив понад 700.

Речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі назвав причиною вибуху погане зберігання хімікатів у контейнерах у Шахід Раджаі.

"Причиною вибуху стали хімікати всередині контейнерів". - цитує його слова іранське інформаційне агентство ILNA.

Також Зафарі розповів, що "раніше генеральний директор управління кризовими ситуаціями попереджав цей порт під час своїх візитів, і вказував на можливість небезпеки".

Разом з тим речник іранського уряду сказав, що хоча хімічні речовини, ймовірно, спричинили вибух, точну причину встановити наразі неможливо.

Іранський президент Масуд Пезешкіан розпорядився розслідувати інцидент, і направив на місце свого міністра внутрішніх справ. Як заявив глава ВМС країни, зусилля з ліквідації наслідків - зокрема з гасіння пожежі та запобігання її поширенню на інші райони - досі тривають.

За даними державних ЗМІ Ірану, розташований поблизу стратегічної Хормозської протоки порт Шахід Раджаі є найбільшим контейнерним центром країни, куди перевозиться більшість контейнерних вантажів.

Також повідомляється, що внаслідок вибуху були розбиті вікна в радіусі кількох кілометрів, сам вибух було чути на острові Кешм (за 26 кілометрів на південь від порту).

Раніше державне телебачення Ірану повідомило, що неналежне поводження з легкозаймистими матеріалами було "чинником, що сприяв" вибуху у порті.

При цьому представник місцевого кризового управління повідомив іранському державному телебаченню, що вибух стався після вибуху кількох контейнерів, які зберігалися в порту.

Поки працівники служби допомоги намагалися загасити пожежі, митники порту повідомили, що вантажівки евакуювали з цього району, а контейнерний майданчик, де стався вибух, ймовірно, містив "небезпечні вантажі та хімікати".

Також вказується, що діяльність у порту була припинена після вибуху.