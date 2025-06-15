В Ірані назвали умову для припинення ракетних ударів по Ізраїлю

Іран називає удари по Ізраїлю самообороною. Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує іранське інформагентство Mizan.
"Ми захищаємося, і наш захист є повністю законним і рішучим. Цей захист є відповіддю на акти агресії. Якщо агресія припиниться, то, природно, припиняться і наші відповіді", - сказав глава МЗС.
Він заявив, що удари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США. Іранський міністр вважає, що Вашингтон має засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, переговори зі США могли б призвести до ядерної угоди.
Арагчі також звинуватив Ізраїль у саботажі переговорів, якими США хотіли стримати ядерну програму Ірану.
Глава МЗС стверджує, що Іран не хоче розширювати війну, якщо його не змусять до цього.
Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль атакував Іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби.
Крім того, під час операцію Ізраїль ліквідував вище військове керівництво Ірану.
Тегеран своєю чергою завдав удару у відповідь наступної ночі, 14 червня. Тоді Іран випустив понад 150 ракет по Ізраїлю.
В ніч на 15 червня атаки обох країн повторилися. Відомо, що Ізраїль ударних по газових об'єктах Ірану.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.