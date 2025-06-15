В Ірані назвали умову для припинення ракетних ударів по Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує іранське інформагентство Mizan.

"Ми захищаємося, і наш захист є повністю законним і рішучим. Цей захист є відповіддю на акти агресії. Якщо агресія припиниться, то, природно, припиняться і наші відповіді", - сказав глава МЗС.

Він заявив, що удари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США. Іранський міністр вважає, що Вашингтон має засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, переговори зі США могли б призвести до ядерної угоди.

Арагчі також звинуватив Ізраїль у саботажі переговорів, якими США хотіли стримати ядерну програму Ірану.

Глава МЗС стверджує, що Іран не хоче розширювати війну, якщо його не змусять до цього.