ua en ru
Нд, 15 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Ірані назвали умову для припинення ракетних ударів по Ізраїлю

Тегеран, Неділя 15 червня 2025 11:28
UA EN RU
В Ірані назвали умову для припинення ракетних ударів по Ізраїлю Фото: міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (відео youtube.com)
Автор: Наталія Юрченко

Іран називає удари по Ізраїлю самообороною. Тегеран готовий припинити обстріли, якщо армія Ізраїлю теж зупинить атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, якого цитує іранське інформагентство Mizan.

"Ми захищаємося, і наш захист є повністю законним і рішучим. Цей захист є відповіддю на акти агресії. Якщо агресія припиниться, то, природно, припиняться і наші відповіді", - сказав глава МЗС.

Він заявив, що удари Ізраїлю не могли відбутися без "зеленого світла" США. Іранський міністр вважає, що Вашингтон має засудити ізраїльські удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, переговори зі США могли б призвести до ядерної угоди.

Арагчі також звинуватив Ізраїль у саботажі переговорів, якими США хотіли стримати ядерну програму Ірану.

Глава МЗС стверджує, що Іран не хоче розширювати війну, якщо його не змусять до цього.

Атаки Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль атакував Іран з повітря. Під ударом були ядерні та військові об'єкти. В Ізраїлі зазначають, що удар був вимушений, оскільки Тегеран мав можливість зробити ядерні бомби.

Крім того, під час операцію Ізраїль ліквідував вище військове керівництво Ірану.

Тегеран своєю чергою завдав удару у відповідь наступної ночі, 14 червня. Тоді Іран випустив понад 150 ракет по Ізраїлю.

В ніч на 15 червня атаки обох країн повторилися. Відомо, що Ізраїль ударних по газових об'єктах Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран Тегеран
Новини
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова