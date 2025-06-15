В Иране назвали условие для прекращения ракетных ударов по Израилю
Иран называет удары по Израилю самообороной. Тегеран готов прекратить обстрелы, если ЦАХАЛ тоже остановит атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует иранское информагентство Mizan.
"Мы защищаемся, и наша защита является полностью законной и решительной. Эта защита является ответом на акты агрессии. Если агрессия прекратится, то, естественно, прекратятся и наши ответные действия", - сказал глава МИД.
Он заявил, что удары Израиля не могли состояться без "зеленого света" США. Иранский министр считает, что Вашингтон должен осудить израильские удары по иранским ядерным объектам. По его словам, переговоры с США могли бы привести к ядерной сделке.
Арагчи также обвинил Израиль в саботаже переговоров, которыми США хотели сдержать ядерную программу Ирана.
Глава МИД утверждает, что Иран не хочет расширять войну, если его не заставят к этому.
Атаки Израиля и Ирана
Напомним, ночью 13 июня Израиль атаковал Иран с воздуха. Под ударом были ядерные и военные объекты. В Израиле отмечают, что удар был вынужденный, поскольку Тегеран имел возможность сделать ядерные бомбы.
Кроме того, во время операции Израиль ликвидировал высшее военное руководство Ирана.
Тегеран в свою очередь нанес ответный удар следующей ночью, 14 июня. Тогда Иран выпустил более 150 ракет по Израилю.
В ночь на 15 июня атаки обеих стран повторились. Известно, что Израиль нанес ударных по газовым объектам Ирана.
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