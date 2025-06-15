В Иране назвали условие для прекращения ракетных ударов по Израилю

Иран называет удары по Израилю самообороной. Тегеран готов прекратить обстрелы, если ЦАХАЛ тоже остановит атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует иранское информагентство Mizan .

"Мы защищаемся, и наша защита является полностью законной и решительной. Эта защита является ответом на акты агрессии. Если агрессия прекратится, то, естественно, прекратятся и наши ответные действия", - сказал глава МИД.

Он заявил, что удары Израиля не могли состояться без "зеленого света" США. Иранский министр считает, что Вашингтон должен осудить израильские удары по иранским ядерным объектам. По его словам, переговоры с США могли бы привести к ядерной сделке.

Арагчи также обвинил Израиль в саботаже переговоров, которыми США хотели сдержать ядерную программу Ирана.

Глава МИД утверждает, что Иран не хочет расширять войну, если его не заставят к этому.