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В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії

Фото: В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії (IRNA/ Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 лютого, на півдні Ірану зазнав аварії вертоліт, на борту якого знаходився іранський міністр спорту Хамід Саджаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Вертоліт розбився під час посадки в спортивному комплексі в окрузі Бафт, коли він був близький до сидінь на стадіоні. У гелікоптері перебувало 12 пасажирів, серед яких були і місцеві чиновники.

За інформацією видання, вертоліт втратив керування під час посадки.

Міністр перебуває у стабільному стані, він та інші пасажири були госпіталізовані з травмами.

При цьому внаслідок авіакатастрофи загинув радник міністра Ісмаїл Ахмаді.

Фото: В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії (irna.ir)

Нагадаємо, сьогодні у Білгородській області впав літак Міноборони РФ. Пілот загинув.

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ІранАвиакатастрофа