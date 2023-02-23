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В Иране вертолет с министром спорта на борту потерпел крушение

Фото: В Иране вертолет с министром спорта на борту потерпел крушение (IRNA/ Twitter)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 февраля, на юге Ирана потерпел крушение вертолет, на борту которого находился иранский министр спорта Хамид Саджади.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

Вертолет разбился при посадке в спортивном комплексе в округе Бафт, когда он был близок к сидениям на стадионе. В вертолете находились 12 пассажиров, среди которых были и местные чиновники.

По информации издания, вертолет потерял управление при посадке.

Министр находится в стабильном состоянии, он и другие пассажиры были госпитализированы с травмами.

При этом в результате авиакатастрофы погиб советник министра Исмаил Ахмади.

Фото: В Иране вертолет с министром спорта на борту потерпел крушение (irna.ir)

Напомним, сегодня в Белгородской области упал самолет Минобороны РФ. Пилот погиб.

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ИранАвиакатастрофа