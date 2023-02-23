ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 15:32
В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії Фото: В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії (IRNA/ Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 23 лютого, на півдні Ірану зазнав аварії вертоліт, на борту якого знаходився іранський міністр спорту Хамід Саджаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

Вертоліт розбився під час посадки в спортивному комплексі в окрузі Бафт, коли він був близький до сидінь на стадіоні. У гелікоптері перебувало 12 пасажирів, серед яких були і місцеві чиновники.

За інформацією видання, вертоліт втратив керування під час посадки.

Міністр перебуває у стабільному стані, він та інші пасажири були госпіталізовані з травмами.

При цьому внаслідок авіакатастрофи загинув радник міністра Ісмаїл Ахмаді.

Фото: В Ірані гелікоптер з міністром спорту на борту зазнав аварії (irna.ir)

Нагадаємо, сьогодні у Білгородській області впав літак Міноборони РФ. Пілот загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Авиакатастрофа
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто