В Иране вертолет с министром спорта на борту потерпел крушение
В четверг, 23 февраля, на юге Ирана потерпел крушение вертолет, на борту которого находился иранский министр спорта Хамид Саджади.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.
Вертолет разбился при посадке в спортивном комплексе в округе Бафт, когда он был близок к сидениям на стадионе. В вертолете находились 12 пассажиров, среди которых были и местные чиновники.
По информации издания, вертолет потерял управление при посадке.
Министр находится в стабильном состоянии, он и другие пассажиры были госпитализированы с травмами.
При этом в результате авиакатастрофы погиб советник министра Исмаил Ахмади.
Фото: В Иране вертолет с министром спорта на борту потерпел крушение (irna.ir)
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