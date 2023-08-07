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В Ірані через знесення будинку стався обвал: є загиблі та поранені

Фото: в Ірані стався обвал будинків, є загиблі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В столиці Ірану Тегерані стався обвал будівель під час демонтажних робіт - загинуло щонайменше троє людей, також відомо про 11 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Інцидент стався вранці 6 серпня, під час того, як місцеві комунальні служби під наглядом поліції проводили знесення аварійної будівлі. Однак внаслідок робіт обвалилися і сусідні будинки, які також не відповідали нормам безпеки.

Рятувальники заявили, що будівлі були нежилими, однак під завалами все ж таки опинились люди, з яких двоє - співробітники муніципалітету і чотири правоохоронці. 

Наразі відомо про 11 поранених людей та трьох загиблих, двоє з них - поліцейські. Ще чотирьох людей вдалося врятувати.

Надзвичайні події 6 серпня

В цей же день на півдні Пакистану зійшов з рейок потяг, щонайменше 30 людей загинули, ще близько 100 отримали поранення. 

Наразі невідомо, що спричинило аварію, адже потяг рухався з нормальною швидкістю. У основних лікарнях Навабшаха, де сталася аварія, і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан.

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Іран