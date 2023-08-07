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В Пакистані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих та поранених

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Понеділок 07 серпня 2023 04:18
В Пакистані потяг зійшов з рейок: десятки загиблих та поранених Фото: в Пакистані потяг зійшов з рейок (facebook.com/mavstart.nemzetkozi)
Автор: Антон Малиновський

Ні півдні Пакистану зійшов з рейок потяг, щонайменше 30 людей загинули, ще близько 100 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Вісім вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, що приблизно за 275 км від міста Карачі.

Міністр залізниці Саад Рафік повідомив, що згідно до попереднього розслідування, потяг рухався з нормальною швидкістю, тож поки що невідомі причини його сходження з рейок.

У основних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан, а залізничне сполучення в регіоні призупинено.

Надзвичайні події в Пакистані

31 липня повідомлялось, що на сході країни, в провінції Пенджаб, перекинувся автобус з паломниками - п'ятеро людей загинули, ще 20 зазнали поранень. Поліція підозрювала, що водій сів за кермо у стані наркотичного сп'яніння.

А за день до цього терорист-смертник підірвав себе на зібранні прихильників консервативної партії Jamiat Ulema-e-Islam - загинуло 44 людини, ще майже 200 отримали поранення.

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