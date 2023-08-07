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В Иране из-за сноса дома произошел обвал: есть погибшие и раненые

Фото: в Иране произошел обвал домов, есть погибшие (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В столице Ирана Тегеране произошел обвал зданий во время демонтажных работ - погибли по меньшей мере три человека, также известно об 11 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Инцидент произошел утром 6 августа, когда местные коммунальные службы под наблюдением полиции проводили снос аварийного здания. Однако в результате работ обрушились и соседние дома, также не соответствовавшие нормам безопасности.

Спасатели заявили, что здания были необитаемыми, однако под завалами все же оказались люди, из которых двое - сотрудники муниципалитета и четыре правоохранителя.

Сейчас известно об 11 раненых людях и троих погибших, двое из них - полицейские. Еще четыре человека удалось спасти.

Происшествия 6 августа

В этот же день на юге Пакистана сошел с рельсов поезд, по меньшей мере 30 человек погибли, еще около 100 получили ранения.

Пока неизвестно, что вызвало аварию, ведь поезд двигался с нормальной скоростью. В основных больницах Навабшаха, где произошла авария, и в соседних районах провинции Синд объявлено чрезвычайное положение.

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Иран