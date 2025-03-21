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В Иране возле ключевого ядерного объекта произошло землетрясение

Пятница 21 марта 2025 21:11
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В Иране возле ключевого ядерного объекта произошло землетрясение Иллюстративное фото: возле ядерного объекта Ирана произошло землетрясение (flickr by Hamed Saber)
Автор: Иван Носальский

В Иране сегодня, 21 марта, днем произошло землетрясение. Его зафиксировали в районе ядерного объекта, который является главным местом обогащения урана в стране.

Об этом свидетельствуют данные Иранского сейсмологического центра, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Как отметили в сейсмологическом центре, землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко города Исфахан в центральной части Ирана. Через несколько часов, около 13:00, был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,5.

Иранские СМИ пишут, что в результате землетрясения жертв нет. При этом ядерный объект поврежден не был.

Глава отдела по управлению кризисными ситуациями провинции Исфахан Реза Муссави рассказал, что в настоящее время бригады скорой помощи оценивают пострадавшие районы.

Стоит заметить, что на ядерном объекте в Натанзе неоднократно происходили диверсии. В частности, в июле 2020 года на заводе по сборке центрифуг произошел мощный взрыв, причинивший серьезный ущерб. Иранские официальные лица позже заявили о саботаже.

Консультации по Ирану

Напомним, вчера, 20 марта, СМИ написали, что США и Израиль проведут консультации по поводу ядерной программы Ирана. В обсуждении будут участвовать высокопоставленные чиновники двух стран.

При этом, по информации журналистов, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Иран согласился на новое ядерное соглашение за два месяца.

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