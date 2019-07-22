В Иране заявили о задержании 17 шпионов ЦРУ

Спецслужбы Ирана выявили и арестовали в стране 17 шпионов, якобы работавших на ЦРУ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на иранское издание Fars.

В Министерстве информации и национальной безопасности Ирана заявили, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей. В министерстве считают, что ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Другим обещали дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или оплатить необходимые медицинские услуги.

Тех, кто соглашался сотрудничать, обучали поддерживать контакты с ЦРУ из Ирана с помощью специального оборудования. В частности, для передачи информации использовались специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.

Напомним, в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

В свою очередь, Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.