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В Иране заявили, что тела погибших отправлены на анализ ДНК

Новости » Общество     10.01.2020 - 14:41
В Иране заявили, что тела погибших отправлены на анализ ДНК
Фото: Али Абедзаде (cao.ir)

Останки жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию

Тела погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране отправлены на анализ ДНК. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает CNN.

По словам иранского чиновника, останки жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для тестирования ДНК.

Абедзаде добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были извлечены с места крушения и увезены для расследования.

"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения", - сказал Абедзаде.

Напомним, эксперты Министерства внутренних дел Украины собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном, для идентификации тел.

В то же время, как сообщается на странице Офиса генерального прокурора Украины, который осуществляет процессуальное руководство в деле по факту авиакатастрофы, 9 января был также проведен допрос родственников жертв авиакатастрофы. Проводили его, как и отбор образцов ДНК, следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора.

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