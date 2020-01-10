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В Ірані заявили, що тіла загиблих відправлені на аналіз ДНК

Новини » Суспільство     10.01.2020 - 14:41
В Ірані заявили, що тіла загиблих відправлені на аналіз ДНК
Фото: Алі Абедзаде (cao.ir)

Останки жертв авіакатастрофи в середу були відправлені в судово-медичну лабораторію

Тіла загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані відправлені на аналіз ДНК. Про це заявив глава Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде, передає CNN.

За словами іранського чиновника, останки жертв авіакатастрофи в середу були відправлені в судово-медичну лабораторію для тестування ДНК.

Абедзаде додав, що уламки збитого українського авіалайнера були вилучені з місця аварії і відвезені для розслідування.

"Великі і маленькі частини літака були зібрані і доставлені в ангар для реконструкції літака для розслідування причин аварії", - сказав Абедзаде.

Нагадаємо, експерти Міністерства внутрішніх справ України зібрали зразки ДНК родичів українців, які загинули в авіакатастрофі під Тегераном, для ідентифікації тіл.

У той же час, як повідомляється на сторінці Офісу генерального прокурора України, який здійснює процесуальне керівництво в справі за фактом авіакатастрофи, 9 січня був також проведений допит родичів жертв авіакатастрофи. Проводили його, як і відбір зразків ДНК, слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі разом з прокурорами Офісу генпрокурора.

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