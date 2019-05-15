В Иране заявили, что не хотят войны с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что войны Ирана с Соединенными Штатами не будет, поскольку ее не хотят обе стороны конфликта. Об этом он сказал 14 мая во время встречи с представителями власти, передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

В то же время Хаменеи отметил, что переговоры Ирана с США не нужны и даже могут навредить.

"Никакой войны не будет. Иранский народ избрал путь сопротивления. Ни мы, ни они не хотим войны. Они знают, что это будет не в их интересах", - сказал Хаменеи.

Он добавил, что США пытаются ослабить Иран, и не захотел отвечать на вопросы по поводу ракетных вооружений и влияния Тегерана в регионе.

Также Хаменеи утверждает, что заявления Трампа об антиправительственных демонстрациях в Иране не соответствуют действительности.

Напомним, Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими угрозами для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе.