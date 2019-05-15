Коалиция США в Ираке повысила боевую готовность из-за угроз от Ирана

Фото: военные США (proxy.duckduckgo.com)

США готовятся к возможной агрессии со стороны Ирана

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими угрозами для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США, капитан Билл Урбан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Миссия США в настоящее время находится на высоком уровне готовности, поэтому мы продолжаем внимательно следить за вероятными и, возможно, неминуемыми угрозами американским силам в Ираке", - сказал американский военный.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал, что США готовят меры на случай агрессии со стороны Ирана. Вашингтон усиливает американские войска на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб интересам США в Ираке, Афганистане или Йемене.

В то же время, по словам Помпео, США готовы к консультациям с Тегераном.