ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коалиция США в Ираке повысила боевую готовность из-за угроз от Ирана

Новости » Политика    15.05.2019 - 01:35
Коалиция США в Ираке повысила боевую готовность из-за угроз от Ирана
Фото: военные США (proxy.duckduckgo.com)

США готовятся к возможной агрессии со стороны Ирана

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими угрозами для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США, капитан Билл Урбан, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Миссия США в настоящее время находится на высоком уровне готовности, поэтому мы продолжаем внимательно следить за вероятными и, возможно, неминуемыми угрозами американским силам в Ираке", - сказал американский военный.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал, что США готовят меры на случай агрессии со стороны Ирана. Вашингтон усиливает американские войска на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб интересам США в Ираке, Афганистане или Йемене.

В то же время, по словам Помпео, США готовы к консультациям с Тегераном.

Пентагон может отправить 120 тыс. военных на Ближний Восток Могерини: ЕС предостерег США от военной эскалации отношений с Ираном
Новости Украины КоалицияИракИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь