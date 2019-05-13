ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Могерини: ЕС предостерег США от военной эскалации отношений с Ираном

Новости » Политика    13.05.2019 - 20:49
Могерини: ЕС предостерег США от военной эскалации отношений с Ираном
Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

По словам Могерини, ЕС всегда призывает к диалогу

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала итоги переговоров с министрами иностранных дел Британии, Франции и Германии, а также госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых обсуждалась ситуация с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.

По словам Могерини, ЕС всегда призывает к диалогу и дипломатическим действиям, особенно, когда растет напряжение.

"Помпео ясно услышал сегодня от нас, от меня и других министров, что мы живем в деликатный момент, когда самым подходящим и ответственным подходом должна быть максимальная сдержанность и недопущение любой эскалации, в том числе военной", - заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что иранский генерал пригрозил США "ударом в голову". По словам командующего Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

Напомним, что США направят на Ближний Восток систему ПРО. В Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту, а также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.

 

США угрожают ЕС санкциями в случае развития оборонных проектов Трамп выдвинул Китаю ультиматум по торговой сделке
Новости Украины ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь