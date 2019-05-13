Могерини: ЕС предостерег США от военной эскалации отношений с Ираном

Фото: Федерика Могерини (flickr.com/european_parliament)

По словам Могерини, ЕС всегда призывает к диалогу

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини прокомментировала итоги переговоров с министрами иностранных дел Британии, Франции и Германии, а также госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых обсуждалась ситуация с Ираном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.

По словам Могерини, ЕС всегда призывает к диалогу и дипломатическим действиям, особенно, когда растет напряжение.

"Помпео ясно услышал сегодня от нас, от меня и других министров, что мы живем в деликатный момент, когда самым подходящим и ответственным подходом должна быть максимальная сдержанность и недопущение любой эскалации, в том числе военной", - заявила она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что иранский генерал пригрозил США "ударом в голову". По словам командующего Корпуса стражей исламской революции бригадного генерала Хосейна Салами, если Вашингтон пойдет на силовые меры против Тегерана, то иранские войска будут вынуждены нанести "удар в голову".

Напомним, что США направят на Ближний Восток систему ПРО. В Персидском заливе к ударной группе авианосца США Abraham Lincoln отправят корабль USS Arlington с амфибиями и самолетами на борту, а также на базу в Катаре были доставлены бомбардировщики B-52.