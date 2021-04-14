UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Иране заблокирован процесс обогащения урана из-за аварии на ядерном объекте, - BBC

Автор: Игорь Литвиненко

В результате аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз вышли из строя тысячи центрифуг для переработки урана, а также разрушена наземная энергосистема. В связи с этим процесс обогащения урана в Иране практически полностью заблокирован.

Об этом сообщает BBC.

По словам главы исследовательского центра иранского парламента Алиреза Закани, авария в Натанзе "лишила Иран возможности осуществить этот процесс (обогащение урана - ред.)".

Иранские чиновники отметили, что авария произошла на глубине до 50 метров под землей.

Напомним, 11 апреля в Иране на ядерном объекте произошла авария.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал атаку на объект в Натанзе террористическим актом. При этом власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Как писало РБК-Украина, Иран официально обвинил в атаке на ядерный объект Израиль.

Также сообщалось, что Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ирануранядерная безопасность
Читайте также
Белый дом назвал "провокацией" планы Ирана по обогащению урана до 60%
В ответ на санкции Иран приостановил сотрудничество с ЕС по терроризму и беженцам
Прогноз погоды