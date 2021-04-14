В Иране заблокирован процесс обогащения урана из-за аварии на ядерном объекте, - BBC

В результате аварии на ядерном объекте в иранском городе Натанз вышли из строя тысячи центрифуг для переработки урана, а также разрушена наземная энергосистема. В связи с этим процесс обогащения урана в Иране практически полностью заблокирован.

Иранские чиновники отметили, что авария произошла на глубине до 50 метров под землей.

По словам главы исследовательского центра иранского парламента Алиреза Закани, авария в Натанзе "лишила Иран возможности осуществить этот процесс (обогащение урана - ред.)".

Напомним, 11 апреля в Иране на ядерном объекте произошла авария.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал атаку на объект в Натанзе террористическим актом. При этом власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.

Как писало РБК-Украина, Иран официально обвинил в атаке на ядерный объект Израиль.

Также сообщалось, что Иран с 14 апреля планирует приступить к обогащению урана до уровня 60%. Для создания ядерного оружия используется уран с обогащением около 90%.