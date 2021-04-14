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В Ірані заблокований процес збагачення урану через аварію на ядерному об'єкті, - BBC

Автор: Ігор Литвиненко

В результаті аварії на ядерному об'єкті в іранському місті Натанзі вийшли з ладу тисячі центрифуг для переробки урану, а також зруйнована наземна енергосистема. У зв'язку з цим процес збагачення урану в Ірані практично повністю заблокований.

Про це повідомляє BBC.

За словами глави дослідницького центру іранського парламенту Аліреза Закані, аварія в Натанзі "позбавила Іран можливості здійснити цей процес (збагачення урану - ред.)".

Іранські чиновники зазначили, що аварія сталася на глибині до 50 метрів під землею.

Нагадаємо, 11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія.

Пізніше віце-президент Ірану Алі Акбар Салехі назвав атаку на об'єкт в Натанзі терористичним актом. При цьому влада Ірану заявили, що залишають за собою право на відповідні дії щодо винних.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран офіційно звинуватив в атаці на ядерний об'єкт Ізраїль.

Також повідомлялося, що Іран з 14 квітня планує приступити до збагачення урану до рівня 60%. Для створення ядерної зброї використовується уран із збагаченням близько 90%.

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