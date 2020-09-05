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В Иране взорвалась цистерна с хлором, сотни пострадавших

Автор: РБК-Украина

На западе Ирана в провинции Илам произошел взрыв цистерны с хлором. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 217 человек.

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Об этом сообщает Al Arabiya.

По словам руководителя медицинского университета провинции Мохаммада Каримиана, все больницы города повысили уровень готовности к лечению раненых.

При этом отмечается, что взрыв произошел из-за "невнимательности и халатности" водителя трейлера, который перевозил цистерны с газообразным хлором.

Данных о жертвах в результате инцидента пока нет.

Напомним, 4 сентября в центре Тбилиси произошел взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали.

Кроме того, в Днепре в результате взрыва в собственном автомобиле погиб мужчина.

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