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В Ірані вибухнула цистерна з хлором, сотні постраждалих

Автор: РБК-Україна

На заході Ірану в провінції Ілам стався вибух цистерни з хлором. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 217 осіб.

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Про це повідомляє Al Arabiya.

За словами керівника медичного університету провінції Мохаммада Каримиана, всі лікарні міста підвищили рівень готовності до лікування поранених.

При цьому наголошується, що вибух стався через "неуважність і недбалість" водія трейлера, який перевозив цистерни з газоподібним хлором.

Даних про жертви в результаті інциденту поки немає.

Нагадаємо, 4 вересня у центрі Тбілісі стався вибух, в результаті якого загинув один чоловік, ще троє постраждали.

Крім того, у Дніпрі в результаті вибуху у власному автомобілі загинув чоловік.

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