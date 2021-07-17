В Иране вспыхнули протесты из-за нехватки воды и электричества: один человек погиб

На юго-западе Ирана местные жители вышли на протесты из-за нехватки воды и отключения электроэнергии. Их причиной стала самая сильная засуха за последние 50 лет - температура воздуха поднялась до +50 градусов. Сообщается об одном погибшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Как отмечает издание, Иран столкнулся с самой сильной засухой за последние 50 лет. В результате в нескольких городах на юго-западе возник дефицит воды. Кроме того, в регионе периодически отключают электроэнергию с целью экономии.
Водный и энергетический кризисы вызвали протесты местных жителей. Они вышли на улицы, блокировали дороги, поджигали шины и вступали в столкновения с правоохранителями.
По данным издания, один из протестующих погиб. Он был застрелен во время второй ночи протестов. Власти обвиняют в его гибели участников акции.
Напомним, в конце июня в Иране произошло аварийное отключение единственной АЭС в стране. Власти предупредили о возможных перебоях с электричеством.