В Иране вспыхнули протесты из-за нехватки воды и электричества: один человек погиб

Как отмечает издание, Иран столкнулся с самой сильной засухой за последние 50 лет. В результате в нескольких городах на юго-западе возник дефицит воды. Кроме того, в регионе периодически отключают электроэнергию с целью экономии.

Водный и энергетический кризисы вызвали протесты местных жителей. Они вышли на улицы, блокировали дороги, поджигали шины и вступали в столкновения с правоохранителями.

По данным издания, один из протестующих погиб. Он был застрелен во время второй ночи протестов. Власти обвиняют в его гибели участников акции.