В Ірані спалахнули протести через брак води і електрики: одна людина загинула

На південному заході Ірану місцеві жителі вийшли на протести через брак води і відключення електроенергії. Їх причиною стала найсильніша посуха за останні 50 років - температура повітря піднялася до +50 градусів. Повідомляється про одного загиблого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Як зазначає видання, Іран зіткнувся з найсильнішою посухою за останні 50 років. В результаті в декількох містах на південному заході виник дефіцит води. Крім того, в регіоні періодично відключають електроенергію з метою економії.
Водний і енергетичний кризи викликали протести місцевих жителів. Вони вийшли на вулиці, блокували дороги, підпалювали шини і вступали в зіткнення з правоохоронцями.
За даними видання, один з протестувальників загинув. Він був застрелений під час другої ночі протестів. Влада звинувачує в його загибелі учасників акції.
Нагадаємо, в кінці червня в Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС в країні. Влада попередила про можливі перебої з електрикою.