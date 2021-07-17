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В Ірані спалахнули протести через брак води і електрики: одна людина загинула

Автор: Дмитрий Кузнецов

На південному заході Ірану місцеві жителі вийшли на протести через брак води і відключення електроенергії. Їх причиною стала найсильніша посуха за останні 50 років - температура повітря піднялася до +50 градусів. Повідомляється про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначає видання, Іран зіткнувся з найсильнішою посухою за останні 50 років. В результаті в декількох містах на південному заході виник дефіцит води. Крім того, в регіоні періодично відключають електроенергію з метою економії.

Водний і енергетичний кризи викликали протести місцевих жителів. Вони вийшли на вулиці, блокували дороги, підпалювали шини і вступали в зіткнення з правоохоронцями.

За даними видання, один з протестувальників загинув. Він був застрелений під час другої ночі протестів. Влада звинувачує в його загибелі учасників акції.

Нагадаємо, в кінці червня в Ірані сталося аварійне відключення єдиної АЕС в країні. Влада попередила про можливі перебої з електрикою.

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