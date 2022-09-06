В Ірані вперше двох ЛГБТ-активісток засудили до смертної кари

Іранський суд у провінції Західний Азербайджан два дні тому засудив до страти двох ЛГБТ-активісток. Їх звинуватили у "поширенні розпусти на Землі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Hengaw Human Rights Organization .

Вирок був оголошений 31-річній Захре Седігхі Хамедані та 24-річній Ельхам Чубдар в останні кілька днів у жіночому відділенні центральної в'язниці міста Урмія. Організація закликала міжнародну спільноту домогтися скасування вироку.

Правозахисники заявили, що двох активісток звинуватили у "пропаганді гомосексуалізму", "пропаганді християнства" та "спілкуванні зі ЗМІ, що виступають проти Ісламської Республіки".

Захру Седігхі Хамедані було заарештовано 27 жовтня 2021 року під час своєї поїздки до Туреччини. Після двох місяців у слідчому ізоляторі її було переведено до жіночої в'язниці Урмії. Жінка була позбавлена ​​права на доступ до адвоката під час затримання, а "крім словесних образ та образ її особистості та зовнішності співробітники силових структур загрожували їй стратою та позбавленням опіки над двома її дітьми".

Організація Amnesty International 25 січня 2022 року заявила, що справа щодо Хамедані пов'язана з її публічним захистом прав представників ЛГБТ у соцмережах та появою на BBC у документальному фільмі, що вийшов у травні 2021 року, про порушення прав людей з ЛГБТ-спільноти в Курдистані.