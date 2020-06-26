В Иране на военной базе произошел мощный взрыв

В Иране в 30 км к юго-востоку от Тегерана произошел мощный взрыв на военной базе. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, на военном комплексе Парчин взорвался резервуар с техническим газом, из-за чего в небе появилась яркая вспышка. Отмечается, что в этом районе расположены объекты министерства обороны, в том числе, исследовательские центры, связанные с ядерной программой Ирана.

В настоящее время на место происшествия прибыли военные и сотрудники экстренных служб, которые занимаются тушением пожара.

Напомним, в восточном Китае на скоростной трассе "Шэньян-Хайкоу" взорвался автомобиль, который перевозил цистерну с горючим, в результате чего погибли 9 человек.

Ранее автоцистерна с горючим взорвалась в северном сирийском городе Африн, тогда погибло более десятка людей.