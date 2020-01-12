В Иране власти усилили охрану правопорядка на фоне протестов в Тегеране

Власти Ирана на фоне протестов в Тегеране из-за атаки на украинский самолет МАУ усилили охрану правопорядка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, на улицах иранской столицы размещены отряды полиции. Так, отряды правоохранителей размещены на улице Вали-Аср, самой длинной в Тегеране, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест. Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка в штатской одежде.

Напомним, в Иране в воскресенье возобновились протесты на фоне того, что иранские военные признали случайное сбитие пассажирского самолета украинской авиакомпании. Протестующие требуют власти уйти в отставку после авиакатастрофы.

Как писало РБК-Украина ранее, самолет МАУ, совершавший рейс 8 января из Тегерана в Киев, разбился через две минуты после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, которые погибли. В субботу власти Ирана признали, что самолет сбили, однако сделали это случайно, ожидая авиаатаки со стороны США.

Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование, Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Вчера на фоне заявления военных в Тегеране вспыхнули акции протеста. В частности, протестующие требуют отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.