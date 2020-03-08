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В Иране за сутки от коронавируса скончались 49 человек

Новости » Общество     08.03.2020 - 17:42
В Иране за сутки от коронавируса скончались 49 человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения достигло 194

В Иране от нового коронавируса SARS-CoV-2 за последние сутки скончались еще 49 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения в Тегеране в воскресенье.

Сообщается, что это рекордный рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии в Иране в середине февраля.

Общее число летальных исходов в Иране от последствий заражения достигло 194, а количество подтвержденных случаев инфекции - 6566.

Иран - наиболее сильно пострадавшая от коронавируса страна после Китая и Южной Кореи. Эпидемия охватила уже 31 провинцию страны. Для сдерживания дальнейшего распространения инфекции власти Ирана закрыли по всей стране школы и университеты и отменили крупные культурные и спортивные мероприятия.

Напомним, в результате вспышки коронавируса погибли уже более 3400 человек, инфицированы более 101,9 тыс. человек.

Количество случаев заболевания в США превысило 300. Как минимум 28 штатов сообщают о подтвержденных или предполагаемых подтвержденных случаях. В США зарегистрировано 15 смертей, связанных с вирусом.

Заболеваемость в Южной Корее превысила 6,7 тыс. Ранее Сеул объявил о 480 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 6 767. В Южной Корее больше всего случаев заражения вирусом происходит за пределами Китая.

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